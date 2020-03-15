حميدتى: السودان يحاول الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة

أعرب محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن عن سعادته لزيارته إلى مصر ويؤكد على العلاقات القوية وأزلية وأخوية بين السودان ومصر ولا مفر منها.وقال حميديى، خلال تصريحات خاصة لفضائية "اكسترانيوز"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا داعم للشعب السودانى والتغيير والتطوير بالدولة ويقف بجانب الدولة فى كل أزمة واستقرار السودان.وأشار حميدتى، إلى أن التفاوض بشأن سد النهضة جاري وحاليًا ملف الذي يخص السودان تم تسليمه إلى رئيس مجلس الوزراء ونحاول أن نصل إلى اتفاق ولا ضرر ولا ضرار.