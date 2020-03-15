الإحصاء: 100 مليون دولار واردات المصريين من لعب الأطفال

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات المصريين من لعب الأطفال شهدت ارتفاعًا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتقترب من 100 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 83 مليون دولار خلال العام السابق عليه.كما أظهر التقرير أن واردات طعام الحيوانات، بما في ذلك القطط والكلاب، تراجعت إلى 115 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 186 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان جهاز الإحصاء تراجع جملة واردات مصر من دول العالم إلى حدود 78 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير- ديسمبر 2019، مقابل 80.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.