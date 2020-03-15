«مسعود» يشيد بقرار السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين

أعلن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، عن تأييده التام لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا مؤكدًا أن القرار يستهدف الحفاظ على سلامة تلاميذ المدارس والطلاب بالجامعات، إضافة إلى إتاحة المجال لتعقيم المدارس والجامعات خلال هذه الفترة كإجراء احترازي في مواجهة الفيروس.وقال "مسعود"، في بيان له أصدره اليوم، إن هذا القرار هو دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتوفير سبل السلامة لجميع المواطنين، وبخاصة الطلاب، باعتبارهم بناة المستقبل مطالبًا الحكومة بالتصدى وبكل حسم وقوة وغلق جميع المراكز والسناتر الخاصة بالدروس الخصوصية، لمنع الاختلاط بين التلاميذ خلال هذه الفترة مع البحث عن آليات تعليمية جديدة لتعويض الطلاب بمد فترة الدراسة أو تقليل المناهج، مطالبًا أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم في المنازل، والعمل على الاستفادة المثلى من بنك المعرفة.