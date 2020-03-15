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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مسعود» يشيد بقرار السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين

الأحد 15/مارس/2020 - 04:05 م
المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، عن تأييده التام لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا مؤكدًا أن القرار يستهدف الحفاظ على سلامة تلاميذ المدارس والطلاب بالجامعات، إضافة إلى إتاحة المجال لتعقيم المدارس والجامعات خلال هذه الفترة كإجراء احترازي في مواجهة الفيروس.

وقال "مسعود"، في بيان له أصدره اليوم، إن هذا القرار هو دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتوفير سبل السلامة لجميع المواطنين، وبخاصة الطلاب، باعتبارهم بناة المستقبل مطالبًا الحكومة بالتصدى وبكل حسم وقوة وغلق جميع المراكز والسناتر الخاصة بالدروس الخصوصية، لمنع الاختلاط بين التلاميذ خلال هذه الفترة مع البحث عن آليات تعليمية جديدة لتعويض الطلاب بمد فترة الدراسة أو تقليل المناهج، مطالبًا أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم في المنازل، والعمل على الاستفادة المثلى من بنك المعرفة.

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