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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة المحمول: 10 % تراجعًا فى مبيعات الهواتف خلال الربع الأول

الأحد 15/مارس/2020 - 04:02 م
المحمول الهواتف
المحمول الهواتف
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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توقع المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة التجارية بالقاهرة تراجع مبيعات الهواتف الذكية في مصر بنسبة تتراوح بين 10-15 % خلال الربع الأول بعد تأثير فيروس كورونا على المبيعات، حيث إن هناك ضعفًا في القوة الشرائية للمواطنين على المنتجات الجديدة.

وأكد "طلعت" أن أسعار الهواتف الذكية مستقرة ولم تشهد أي زيادات كبيرة كما توقع البعض، حيث إن عودة تشغيل المصانع في الصين أدت إلى توافر الأجهزة بكميات معقولة مشيرا إلى أن المستوردين تغلبوا على مشكلة الشحن المباشر عبر بلاد أخرى، مثل الإمارات، حيث إن معظم الأجهزة يتم شحنها حاليا عبر دبي ثم دخولها إلى مصر.

وقال طلعت إن أسعار الإكسسوارات الخاصة بالمحمول متوافرة أيضا ولا يوجد أي ارتفاع في الأسعار، حيث إن ارتفاع الأسعار لم يتجاوز 10 % وهناك استقرار تام في جميع مكونات التليفون المحمول سواء البطاريات أو الشواحن وغيرها من المستلزمات الأخرى.

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