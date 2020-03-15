بعد اختفاء ثلاث سنوات.. سارة سلامة تظهر على «تيك توك» (صور)

بعد اختفاء وغياب دام لثلاث سنوات كاملة عن التواجد في الوسط الفني، عادت الفنانة الشابة سارة سلامة للظهور مرة أخرى من خلال تطبيق "تيك توك" الذي أصبح عامل جذب لعدد كبير من النجوم في الفترة الأخيرة.وأنشأت سارة سلامة، حساب لها على تطبيق "تيك توك" وقدمت عددا من الفيديوهات بمفردها وبصحبة شقيقتها الصغري، ونالت هذه الفيديوهات إعجاب جمهورها.وكان آخر أعمال الفنانة سارة سلامة، مسلسل "لأعلى سعر" عام 2017 وشاركت فيه مع نيللي كريم وزينة.