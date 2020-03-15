«التخطيط»: مصر في طريقها لتحقيق فائض من الكهرباء للتصدير (إنفوجراف)

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النجاحات الاقتصادية التي أحرزتها مصر مؤخرًا ما زالت حديث المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية، لافتة إلى ما حققه قطاع الكهرباء من فائض كبير قابل للتصدير حتى مع الارتفاع الكبير للاستهلاك المحلى.وأضافت الوزارة، وفقًا لإنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن تقريرًا دوليًا أبرز أن قطاع الكهرباء المصرى على الطريق لتحقيق فائض كبير للتصدير، حتى مع الارتفاع الكبير للاستهلاك المحلى المتوقع فى السنوات المقبلة، وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة أبحاث بى إم آى، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز.وتابعت: ويشير التقرير إلى أن مصر ستنتج 265 مليار كيلو وات ساعة بحلول 2023 مقابل 231.5 مليار كيلو وات فى عام 2020، ما سيمنح مصر القدرة على تلبية الطلب المحلى، حيث من المتوقع أن يرتفع صافى الاستهلاك إلى 234.9 مليار كيلووات ساعة بحلول عام 2023.