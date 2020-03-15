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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج تكميلية النواب بملوي

الأحد 15/مارس/2020 - 03:54 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أشرف لاشين و حسام محفوظ
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تعقد الهيئه الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا الإثنين، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، بمقرها بشارع القصر العيني، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج الانتخابات التكميلية لمجلس النواب لدائرة مركز ملوي.

وجرت جولة الإعادة في دائرة ملوى بالمنيا بين كل من المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح على الدائرة فى يناير الماضى بعد وفاة نائبها أحمد شمروخ بعد صراع مع المرض.

وكانت قد أجريت جولة أولى من الانتخابات فى فبراير الماضى، تنافس فيها 7 مرشحين، لكن لم يحصل أى منهم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، لذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة بين أعلى مرشحين حصلا على الأصوات وهم كل من المرشحين، عبد الله محمد عبد الله خليفة والذى كان قد حصل على ١٠٤٢٤ صوتا، ومحمد عبد الحكم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم وحصل على ٢٦٦٤٢ صوتا في الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة.

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