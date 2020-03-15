السجن لصاحب محل قتل حماته أثناء مشاجرة مع زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، بمعاقبة صاحب محل بالسجن لمدة عامين، بعد اتهامه بقتل حماته.ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 20072 لسنة 2019 جنايات المنتزه ثالث، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بوفاة ربة منزل داخل محل سكنها في مشاجرة مع زوج ابنتها.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، بنشوب مشاجرة بين المدعو "م.ف.ع"، صاحب محل، وبين زوجته فتدخلت المجني عليها "أ.ح.ر"، والدة زوجته لفض المشاجرة وأثناء ذلك تعدي عليها المتهم بكرسي خشبي استقرت الضربة على رأسها فسقطت على الأرض وفارقت الحياة.