كيف تفرق بين كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد (إنفوجراف)

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملتها التوعوية عن فيروس كورونا المستجد، بنشرها "إنفوجراف" يوضح الفرق بين أعراض نزلات البرد العادية والأنفلونزا وفيروس كورونا، وكذلك فترة حضانة كل منهم.وفى هذا الصدد، أظهر الإنفوجراف، أن نزلات البرد العادية تحتاج من 1-3 أيام هي الفترة بين التقاط الفيروس والبدء فى ظهور الأعراض، ويكون ظهور الأعراض تدريجيا، وتستمر الأعراض لمدة تتراوح بين 7-12 يومًا، وتتمثل أهم الأعراض فى: حمى، سيلان الأنف، التهاب الحلق، سعال، الآم الجسم، صعوبة في التنفس.أما فيروس الأنفلونزا، فيكون الوقت بين التقاط الفيروس وبدء ظهور الأعراض بين 1-4 أيام، ويكون ظهور الأعراض سريعا وتستمر لمدة 3-7 أيام فقط، وتتمثل أبرز الأعراض فى الآتى: حمى فى بعض الأحيان وسيلان الأنف والتهاب الحلق وسعال "شائع"، بينما تكون آلام الجسم وصعوبة التنفس نادرة الحدوث.وفيما يخص فيروس كورونا، فإن فترة الحضانة بين التقاط الفيروس وظهور أعراضه تمتد بين 2-14 يوما، ويكون ظهورها تدريجيًا وتستمر لمدة أسبوعين في الحالات الخفيفة أو 3-6 أسابيع فى حالات العدوى الشديدة أو الحرجة، وتتمثل أهم الأعراض فى: حمى، سعال، صعوبة فى التنفس، بينما يكون سيلان الأنف والتهاب الحلق من الأعراض غير الشائعة فى هذه الحالة.