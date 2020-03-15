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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تعتذر عن استقبال الوفود الأجنبية حتى 30 مارس

الأحد 15/مارس/2020 - 03:49 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
آلاء حسن
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أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن أنه سيتم قصر أنشطة المكتبة للجمهور على الاطلاع فقط داخل القاعة الرئيسية من الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويوم السبت من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16 مارس حتى 31 من ذات الشهر، ويأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2020.

واعتذرت المكتبة، في بيان لها، عن استقبال الوفود الأجنبية أو المصرية طوال هذه الفترة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بتعليق الدراسة في مصر في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان صدر أمس، إن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وأضاف أن الرئيس وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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