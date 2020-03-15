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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لا لقاح.. بول البقر علاج كورونا في الهند

الأحد 15/مارس/2020 - 03:49 م
بول البقر
بول البقر
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "euronews" مقطع فيديو من إقامة جماعة هندوسية حفلًا لشرب بول الأبقار في العاصمة الهندية نيودلهي، لاعتقادها أنه يقي من فيروس كورونا المستجد، لأن كثيرين من الهندوس يعتبرون الأبقار مقدسة، ويؤمن بعضهم أن بولها له خصائص علاجية.

ويرى المروّجون لهذا السلوك أن السائل في إمكانه علاج الأمراض في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 1.2 مليار نسمة، وتعيش به أغلبية هندوسية تقدس البقر.

وكانت الهند قد سجلت حتى الآن وفاة شخصين جراء فيروس كورونا، فيما أصيب 80 آخرون، ما حمل السلطات على إغلاق بعض الطرق البرية، وألغت جميع التأشيرات، سعيا منها لمنع انتشار الوباء في ثاني بلد في العالم بعد الصين من حيث عدد السكان.

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