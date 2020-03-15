«سعد» و«صلاح» يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إجتماعا مع المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لبحث ومناقشة سبل الدعم الممكنة وتذليل أية عقبات لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ومراكز المحافظة.وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الهيئات والجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق برامج تنمية الصعيد.وأكد محافظ أسيوط على ضرورة نهو الأعمال بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي يصل عددها إلى 60 قرية على مستوى المحافظة ليتم الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني التي تم تحديده على أن يتم المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والقرى لنسب التنفيذ على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بتطور الخدمة بصورة سريعة بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم مشيدًا بجهود القيادة السياسية للدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا وتوفير المخصصات المالية اللازمة للتنفيذ.واستعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في المرحلة الأولى من المبادرة والتى تستهدف 60 قرية كأولوية أولى ومنها تغيير خطوط ومواسير المياه المتهالكة واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بتلك القرى كما استعرض بعض المشروعات التي يجرى تنفيذها مثل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط والتي تخدم 5 قرى بمركز أسيوط وسيتم الانتهاء منها وتشغيلها خلال الفترة القادمة فضلًا عن مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الشرب التشيكي بحي شرق أسيوط وغيرها من مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها بالقرى والمراكز.