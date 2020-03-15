أمل عرفة من مطبخها: «هيك عم نعمل خلال الحجر الصحي» (صور)

شاركت الفنانة السورية أمل عرفة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.وظهرت أمل عرفة، رفقة ابنتها الكبيرة وهي تحملها أثناء وقوفهما في المطبخ، وعلقت على الصور قائلة: "هيك عم نعمل خلال الحجر الصحي طبخ ولعب، وعشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني"، ونال ظهورهما سويًا إعجاب الآلاف من متابعيها.يذكر أن الفنانة أمل عرفة ستخوض السباق الرمضاني بمسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالعزيز، عباس النوري، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، مهيار خضور، مالك محمد، حسام الشاه.وتدور أحداث العمل في دمشق فترة الستينيات، فيما يعود سبب تسمية العمل بشارع شيكاغو نسبة إلى شارع حقيقي دمشقي كان موجودا بجانب سينما الأهرام وكان معروفا بتلك الفترة بأنه مركز يجتمع فيه المثقفون والمهتمون بالموضة.