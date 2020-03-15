نجاح أول تجربة للتعليم الإلكترونى بجامعة القاهرة بعد تعليق الدراسة

أجرت جامعة القاهرة أول تجربة للتعليم عن بعد بنجاح، باستخدام آليات التواصل الإلكتروني الحديثة، طبقا لخطة الجامعة التي تم وضعها منذ فترة، وتم خلالها شرح الدرس والتواصل مع الطلاب من خلال أحد التطبيقات العالمية للتعليم عن بعد، وذلك صباح اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.وكان الدكتور محمد الخشت، أعلن أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة اعتبارًا من اليوم 15 مارس ولمدة 15 يومًا، وأن الدراسة ستكون من خلال النظم الإلكترونية، وأنه تم التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة منذ فترة طويلة، وتم إعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل، وذلك في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كما أعدت جامعة القاهرة مبكرًا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.