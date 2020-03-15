توجيهات رئيس محكمة استئناف القاهرة للوقاية من كورونا

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بأن يستمر القضاة في الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية بمحكمة استئناف القاهرة إداريًا، وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبًا للزحام.وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، على ألا يخل بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط.وتابع على رؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق مع صالح العمل، موضحًا أن المنشور لا يخل بحق المتقاضين في الطعون والأحكام والمواعيد المقررة قانونًا.