أمريكا تعلق السفر مع بريطانيا وإيرلندا بسبب كورونا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر توسيع الحظر المفروض على السفر من وإلى 26 دولة أوروبية، ليشمل بريطانيا وأيرلندا ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد.وصرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أثناء مؤتمر صحفي أمس السبت، بأن ترامب قرر تعليق حركة السفر بالكامل مع بريطانيا وأيرلندا، ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستتيح لمواطنيها المتواجدين حاليا في هاتين الدولتين العودة إلى وطنهم.وسبق أن تعرض ترامب لانتقادات كبيرة داخل الولايات المتحدة على قراره استثناء بريطانيا من حظر السفر المفروض على الدول الأوروبية، رغم تفشي فيروس كورونا على أراضيها أيضا.من جهته ندد الاتحاد الأوروبي بالإجراء أحادي الجانب الذي اتخذه ترامب دون سابق التنسيق معه.