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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة

الأحد 15/مارس/2020 - 03:41 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، السيد دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي بين وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية في سنغافورة، وذلك بمقر الوزارة.

أكد عبدالغفار، أن نظام التعليم في سنغافورة يعد من أنظمة التعليم المتميزة في العالم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجربة السنغافورية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية التعاون وتبادل الخبرات في هذا الشأن، خاصة في الفترة الراهنة؛ لإحداث التغيير المطلوب في المنظومة التعليمية.

ولفت إلى أن هناك عدة مجالات تعاون بين وزارة التعليم العالي والجانب السنغافوري؛ للتعرف على التجارب الناجحة في مجال التعليم، موضحًا أن رؤية الوزارة الجديدة لتطوير التعليم تتطلب التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي، وكذلك التعليم الفني أيضًا.

وأشار إلى الاهتمام بالتعليم الفني، وإنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تعد نافذة للطلاب المصريين لاستكمال دراساتهم العليا، واكتساب المزيد من المهارات في تخصصات العلوم التطبيقية المختلفة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة السنغافورية في هذا المجال.

ونوه إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تعد إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا من خلال فتح آفاق جديدة، وإتاحة فرص للتعليم العالي تتوافق ومتطلبات سوق العمل من خلال تخصصات جديدة، مشيرًا إلى أن الدراسة بالفعل بدأت في ثلاث جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة- قويسنا- بني سويف)، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى في المرحلة الحالية لإنشاء خمس جامعات تكنولوجية جديدة في (6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد، أسيوط، الأقصر).

وأشار الوزير إلى مبادرة "ادرس في مصر"، موضحًا أن التطبيق الخاص بالمبادرة يتيح بيانات كل مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، مضيفًا أن التطبيق يساعد أيضًا الطلبة الوافدين والراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم، في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، مؤكدًا تقديم وزارة التعليم العالي بمصر كل الدعم لتعليم اللغة العربية للطلاب السنغافوريين الدارسين بالجامعات المصرية، سواء عن طريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في مصر، أو من خلال مراكز تعليم اللغة العربية بالجامعات المصرية.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان إقامة المزيد من الاتفاقيات والشراكات بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي، فضلًا عن تبادل الطلاب في مجال الآثار والعلوم الإنسانية.

ومن جانبه، أشاد سفير سنغافورة بالقاهرة بالعلاقات الطيبة مع مصر، معربًا عن تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون مع مصر في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجال علم الآثار المصرية.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي.

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