رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بمحاكمة الفرق المزيفة لتعقيم المنازل من كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 03:41 م
النائب محمد هانى
النائب محمد هانى الحناوى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب بتأكيد وزارة الصحة بأنها لا تقوم بتوجيه أى فرق وقائية للمنازل لتعقيمها إلا للأماكن التى ظهر فيها وباء كورونا نتيجة مخالطة شخص مصاب لأهل المكان أو تواجده لأى سبب من الأسباب به.

وتساءل " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم عن دور مختلف وسائل الإعلام فى التوعية بهذا الموضوع خاصة أن هناك من استغلوا ذلك الأمر وقاموا باحتراف مهنة تنظيف البيوت وتعقيمها بانتحال صفة وزارة الصحة.

وطالب النائب محمد هانى الحناوى الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يقومون بهذا العمل والاسراع فى محاكمتهم خاصة أن البعض يستغلون الأزمات فى تحصيل مبالغ بشكل وهمى بادعاء تنظيف البيوت وتطهيرها وتعقيمها بسبب وجود وباء كورونا بادعاء أنهم ضمن فرق وزارة الصحة والسكان الوقائية.

وطالب النائب محمد هانى الحناوى من إعلام ماسبيرو والقنوات الفضائية الخاصة بصفة عامة وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بصفة خاصة القيام بحملات اعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بهذا الموضوع وكشف المضللين والمتاجرين حتى بفيروس كورونا معربا عن ثقته التامة فى استجابة ماسبيرو والقنوات الفضائية خاصة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بقيادة الوطني القدير تامر مرسى والذى لا يتوانى لحظة فى اعطاء اكبر اهتمام لمثل هذه القضايا الجماهيرية المهمة والعاجلة.

موضوعات متعلقة

البنتاجون يعلن حالة جرحى هجوم «التاجى».. ويتوعد بالحساب

الكهرباء تقتل شابًا فى المنوفية

البورصة تخسر 24 مليار جنيه.. وإيقاف التعامل على 66 سهمًا

تطوير أول عقار يهاجم فيروس «كورونا» في هولندا

الصور

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

«الري» تكشف أسباب «عكارة النيل».. فوائد بالجملة

كورونا يرفع حالات الإصابة في روسيا إلى 63

قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة اليوم

إنفوجراف

image description

نصائح يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات في المطاعم (إنفوجراف)

image description

كيف تصنع مطهرًا يدويًا في المنزل؟

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

النمسا تحظر التجمعات

أدوية تزيد خطر الإصابة بكورونا لا يجب تناولها

مواعيد عرض البرامج التعليمية اليوم بالتفصيل بعد تعليق الدراسة فى مصر أسبوعين

البحرين توقف النشاط الرياضى للتصدى لكورونا

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تعتذر عن استقبال الوفود الأجنبية حتى 30 مارس

إطلاق مسابقة الترجمة من الإسبانية إلى العربية

«الصعود الحضاري لمصر من جديد» إصدار جديد بهيئة الكتاب

عمومية اتحاد الكتاب: مشروع علاج الأدباء يستنزف الأموال