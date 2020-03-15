برلماني يطالب بمحاكمة الفرق المزيفة لتعقيم المنازل من كورونا

أشاد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب بتأكيد وزارة الصحة بأنها لا تقوم بتوجيه أى فرق وقائية للمنازل لتعقيمها إلا للأماكن التى ظهر فيها وباء كورونا نتيجة مخالطة شخص مصاب لأهل المكان أو تواجده لأى سبب من الأسباب به.وتساءل " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم عن دور مختلف وسائل الإعلام فى التوعية بهذا الموضوع خاصة أن هناك من استغلوا ذلك الأمر وقاموا باحتراف مهنة تنظيف البيوت وتعقيمها بانتحال صفة وزارة الصحة.وطالب النائب محمد هانى الحناوى الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يقومون بهذا العمل والاسراع فى محاكمتهم خاصة أن البعض يستغلون الأزمات فى تحصيل مبالغ بشكل وهمى بادعاء تنظيف البيوت وتطهيرها وتعقيمها بسبب وجود وباء كورونا بادعاء أنهم ضمن فرق وزارة الصحة والسكان الوقائية.وطالب النائب محمد هانى الحناوى من إعلام ماسبيرو والقنوات الفضائية الخاصة بصفة عامة وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بصفة خاصة القيام بحملات اعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بهذا الموضوع وكشف المضللين والمتاجرين حتى بفيروس كورونا معربا عن ثقته التامة فى استجابة ماسبيرو والقنوات الفضائية خاصة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بقيادة الوطني القدير تامر مرسى والذى لا يتوانى لحظة فى اعطاء اكبر اهتمام لمثل هذه القضايا الجماهيرية المهمة والعاجلة.