العمل بـ«نصف القوة» فى جامعة عين شمس خشية كورونا

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا يقضي بالعمل بنصف القوة بين موظفي الإدارة العامة بالجامعة ووحداتها بالتناوب، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، على أن يضع مديرو العموم النظام الكفيل بضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه الفترة، بما لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات ومعلومات، من خلال تواجد نصف القوة خلال كل فترة.وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل العدد الموجود داخل الجامعة.وأوضح رئيس جامعة عين شمس أنه يستثنى من هذا القرار الموظفون بإدارات وحدات التعليم الإلكتروني وIT بالكليات، إدارة تكنولوجيا المعلومات CIO وشبكة المعلومات الجامعية، مركز إنتاج المقررات الإلكترونية، الإدارة العامة للأمن الجامعي، إدارة الدفاع المدني، إدارة الخدمات الداخلية بالإدارة العامة للشئون الإدارية، الإدارة العامة للشئون الهندسية.