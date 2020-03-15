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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة التنمية المحلية لمواجهة كورونا بالمحافظات

الأحد 15/مارس/2020 - 02:52 م
كورونا
كورونا
أحمد أبوالمحاسن
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وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالبدء في التواصل مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، والتي بدأت اليوم ولمدة 15 يومًا لمواجهة والتصدي للفيروس.

وقال شعراوي إنه طلب من المحافظين التشديد فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، واستمرار إلغاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبرى في نطاق المحافظات، والتي يترتب عليها تجمعات للمواطنين، وذلك لحين إشعار آخر.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بمتابعة جهود الجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص حملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية التي تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بالاستمرار في عمليات تطهير مبنى المحافظة بالكامل والمباني الملحقة والتابعة والمنشآت الحكومية بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، والتأكد من وجود الملصقات وإرشادات التوعية بالأماكن العامة وطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي يجب على العاملين اتباعها تجنبًا للإصابة به، والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المحافظات تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات السابق إرسالها لهم فيما يخص الإجراءات الوقائية في المساجد العادية والصغيرة والكنائس.

كما طالب شعراوي المحافظات بالتنسيق لتنفيذ قرار السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين.

وفي السياق ذاته، قرر اللواء محمود شعراوي إرجاء كافة الدورات التدريبية التي كان مقررا تنظيمها في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمدة 15 يومًا، وذلك في إطار قرارات الحكومة بتعليق الدراسة وإلغاء الاجتماعات الكبري.

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