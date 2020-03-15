«القومي للمرأة» يعلق كل الأنشطة والفعاليات بالمحافظات 15 يومًا

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تعليق كل الأنشطة والفعاليات في جميع فروع المجلس بمختلف محافظات الجمهورية اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين، وذلك تماشيًا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، ويواصل مكتب شكاوى المرأة عمله، وتلقي شكاوى السيدات من خلال المقابلة الشخصية بفروعه بالمحافظات وعبر الخط المختصر 15115.