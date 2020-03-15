وزير الأوقاف يحظر تقبيل يد العلماء بسبب كورونا

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا يحظر حظرًا باتًا على جميع العاملين بالوزارة تقبيل يد أي من العاملين بها لا الآن ولا لاحقًا.وقال وزير الأوقاف: إن تقبيل الموظف يد أي من رؤسائه فيه دخل كبير، وإن كانت النيات عند الله فإن اختلاط الحق بالباطل والحابل بالنابل والمقتنع بالمجامل والمتملق يجعلنا وباطمئنان شديد نقرر غلق هذا الباب سدًا للذرائع.وتابع أن العلماء أجازوا تقبيل يد الوالد إكرامًا له والعالم لعلمه، فإنني أؤكد أن ذلك أيضًا مقيد بأمن الفتنة، وبغير وقت النوازل التي يمكن أن ينتقل فيها الداء بالملامسة فضلًا عن التقبيل.