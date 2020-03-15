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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل ينسّق مع رؤساء المحاكم لتأجيل جميع القضايا أسبوعين

الأحد 15/مارس/2020 - 02:48 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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نسَّق المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة والمستشار النائب العام والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانوناً.

جاء ذلك حرصاً من الدولة على صحة وسلامة المواطنين؛ ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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