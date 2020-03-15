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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يشيد بالجهاز التنفيذى لمواجهة أزمة الطقس السيئ

الأحد 15/مارس/2020 - 02:46 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالدور الذي قام به الجهاز التنفيذي بالمحافظة في التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

ووجه المحافظ الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي وكافة العاملين بالطوارئ وجميع العاملين بكافة القطاعات على مستوى مراكز المحافظة التسعة، لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي قدم نموذجا مشرفا للعمل الجماعي من خلال التنسيق والتعاون في التصدي لموجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، وتواجدهم بالشوارع طوال فترة الأزمة التي لم تشهدها البلاد من قبل.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أرسل خطاب شكر لمحافظ المنيا وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة على الجهود المبذولة لمجابهة السيول والأمطار الغزيرة ومواجهة حالة الطقس السيئ التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال وزير التنمية المحلية، في خطابه، إنه يتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لمحافظ المنيا وجميع قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات الأزمات وكافة العاملين بديوان المحافظة ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء.

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