مديرة «TwenTeen 20»: لم نتوقع التزام الطلاب 5 ساعات يوميا (فيديو)

قالت فتحية الدخاخني، مديرة برنامج "TwenTeen 20"، إن فكرة المشروع تقوم على تدريب طلاب المدارس من سن 14 حتى 18 سنة، لتعليمهم إنتاج محتوى هادف على السوشيال ميديا، مؤكدة أنها لم تتوقع التزام الطلاب 5 ساعات يوميا.وأضافت فتحية الدخاخني، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن الشباب والمراهقين أصبحوا معرضين للكثير من المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الممكن أن يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي، مشيرة إلى أن فكرة المشروع قائمة على تدريبهم مهارات السوشيال ميديا وأخلاقياتها وكيفية نشر محتويات هادفة ومؤثرة.وأشارت مديرة برنامج TwenTeen 20""، إلى أن الطلاب قاموا في نهاية الدورة التدريبية بعمل مجموعة من المشاريع كل منها يستهدف موضوعا محددا.