رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مديرة «TwenTeen 20»: لم نتوقع التزام الطلاب 5 ساعات يوميا (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 02:45 م
فتحية الدخاخني
فتحية الدخاخني
ياسمين عباس
طباعة
قالت فتحية الدخاخني، مديرة برنامج "TwenTeen 20"، إن فكرة المشروع تقوم على تدريب طلاب المدارس من سن 14 حتى 18 سنة، لتعليمهم إنتاج محتوى هادف على السوشيال ميديا، مؤكدة أنها لم تتوقع التزام الطلاب 5 ساعات يوميا.

وأضافت فتحية الدخاخني، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن الشباب والمراهقين أصبحوا معرضين للكثير من المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الممكن أن يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي، مشيرة إلى أن فكرة المشروع قائمة على تدريبهم مهارات السوشيال ميديا وأخلاقياتها وكيفية نشر محتويات هادفة ومؤثرة.

وأشارت مديرة برنامج TwenTeen 20""، إلى أن الطلاب قاموا في نهاية الدورة التدريبية بعمل مجموعة من المشاريع كل منها يستهدف موضوعا محددا.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: «إجازة المدارس مش للخروج» (فيديو)

تطوير أول عقار يهاجم فيروس «كورونا» في هولندا

«الأزهر» يجيز وقف صلاة الجمعة والجماعة خشية كورونا

«الصحة»: 17 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 21 حالة

الصور

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

«الري» تكشف أسباب «عكارة النيل».. فوائد بالجملة

تكليفات رئاسية بتحسين أجور العاملين بالدولة فى الموازنة الجديدة

قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة اليوم

إنفوجراف

image description

نصائح يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات في المطاعم (انفوجراف)

image description

كيف تصنع مطهرًا يدويًا في المنزل؟

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

النمسا تحظر التجمعات

أدوية تزيد خطر الإصابة بكورونا لا يجب تناولها

مواعيد عرض البرامج التعليمية اليوم بالتفصيل بعد تعليق الدراسة فى مصر أسبوعين

البحرين توقف النشاط الرياضى للتصدى لكورونا

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

إطلاق مسابقة الترجمة من الإسبانية إلى العربية

«الصعود الحضاري لمصر من جديد» إصدار جديد بهيئة الكتاب

عمومية اتحاد الكتاب: مشروع علاج الأدباء يستنزف الأموال

اليوم.. جمعية «متعدد الثقافات» تفتتح معرض «وزة ومش وزة»