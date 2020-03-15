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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد توجيه «السيسى» بتعليق الدراسة.. «التعليم» تصدر قرارا مهما

الأحد 15/مارس/2020 - 02:40 م
السيسى
السيسى
ريم محمود
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قالت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم: فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

قررت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إرجاء اجراء جميع زيارات المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى وقبل الجامعي والأزهري لموعد لاحق لحين إشعار آخر.


وأضافت:" مع خالص تمنيات الهيئة للجميع بالصحة والسلامة ولمصرنا الحبيبة بالأمن والأمان"

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.


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