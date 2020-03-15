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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 39.7 مليار جنيه

الأحد 15/مارس/2020 - 02:37 م
البورصة
البورصة
أكرم عمران
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واصلت أسهم ومؤشرات البورصة نزيفها الحاد لدى بداية معاملات الأسبوع، اليوم الأحد، مدعومة بعمليات بيع هيستيرية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق، على خلفية التراجعات التي منيت بها أسواق المال العالمية والعربية والإقليمية، بسبب تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 39.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 560.1 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة اقتربت من 10%، خاسرا نحو 1045 نقطة ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وهو الأدنى فى 5 سنوات، كما هوى المؤشر الثانوى "إى جى إكس70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.37%، بما يعادل 80.83 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 1015 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 942.5 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 197.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 16.7 ألف صفقة بيع وشراء.

ولجأت إدارة البورصة إلى إيقاف التعامل على أسهم 98 شركة مقيدة نتيجة هبوطها لمستويات دنيا، بعد أن فاقت نسب الهبوط المحددة والبالغة 5%، مما أجبر البورصة على إيقاف التعاملات لمدة نصف ساعة للمرة الثالثة خلال شهر واحد، والرابعة منذ بداية العام الجاري 2020.

وقال محمود البنا، خبير أسواق المال، إن الفترة الحالية تحتاج إلى قرارات جريئة من قبل القائمين على إدارة منظومة سوق المال، منها اعتماد بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة مصل رفع نسبة الشراء بالهامش إلى 80%، بدلا من 60% كما معمول به الآن، وذلك لتجنب تآكل أموال المستثمرين التى تبخرت بشكل مفاجئ خلال الأسبوعين الماضيين، فضلا عن سرعة التحرك لحسم أزمة ضريبة الدمغة بعد انهيار السوق، نتيجة عدم جدواها اقتصاديا، مما تسبب فى تعطيل برنامج الطروحات الحكومية التى تم الإعلان عنه منذ أكثر من 3 سنوات.

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