المنيا تنجح فى إزالة مياه الأمطار واحتواء آثار الطقس السيئ

قامت أجهزة محافظة المنيا بجهود كبيرة في إزالة مياه الأمطار والآثار التي ترتبت على موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظات مصر، ونجحت جهود المحافظة في السيطرة على كميات المياه التي انهمرت في شوارع المحافظة من جراء الأمطار، كما تمت السيطرة على انقطاع الكهرباء والمياه وحصر المنازل المتضررة تمهيدا لإصلاحها وصيانتها.وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم الدفع بـ134 سيارة لكسح وسحب مياه الأمطار، تابعة للوحدات المحلية التسع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم نشرها في جميع أرجاء مراكز وقرى المحافظة لإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق بالمحافظة.وأضاف "القاضي" أنه تم حصر جميع المنازل المتضررة بعزبة محمد إبراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية ميانة بمركز مغاغة، والتي تضررت من الأمطار الغزيرة التي سقطت على المحافظة خلال موجة الطقس السيئ، كما قام مسئولي التضامن والتموين والجهات المعنية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والوحدات المحلية بتوفير مساعدات إغاثة عاجلة من بطاطين وأغذية.