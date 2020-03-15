الوفد يقرر تعليق الأنشطة دعمًا للدولة في مواجهة كورونا

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، تعليق كل الاجتماعات داخل المقر الرئيسي للحزب، وأي نشاطات داخل الحزب، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ فيروس كورونا المستجد، وتفعيلًا لقرار مجلس الوزراء للحد من الاختلاط، أو انتقال الأمراض بالعدوى، للوقاية من الفيروس.وشدد "أبوشقة" على إلغاء أي اجتماعات تشكل تجمعات هذه الفترة بالحزب أو اللجان العامة أو الفرعية للوفد في المحافظات، وتأجيل اجتماعات اللجان النوعية التي كان مقررًا لها هذا الأسبوع على أن تحدد فيما بعد.وأكد رئيس حزب الوفد، على اعتبار لجنة الطوارئ الصحية الوطنية المشكلة برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة في الوفد، والتي تتخذ من مقر حزب الوفد الرئيسي مقرًا لها في حالة انعقاد دائم، لتكون بمثابة غرفة عمليات لها، لافتًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال من داخل الحزب وخارجه، للتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، للوقوف على آخر مستجدات المرض على مدار الساعة، وتقوم بتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لمساندة الدولة المصرية في مواجهة الفيروس الذي يهاجم جميع دول العالم في وقت واحد.