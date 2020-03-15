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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مكتبة المعادي العامة الأولى على العالم في 2020

الأحد 15/مارس/2020 - 02:30 م
مكتبة المعادي العامة
مكتبة المعادي العامة
محمد الشريف
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أعلن معرض لندن الدولى للكتاب، في دورته الـ49، عن فوز مكتبة المعادي العامة بالمركز الأول على مستوى مكتبات العالم لعام 2020، ضمن جوائز التميز بلندن بالتعاون مع اتحاد الناشرين البريطانيين، وتأهلت مكتبة المعادي العامة إلى القائمة النهائية لتصفيات جائزة مكتبة العام ضمن جوائز لندن للتميز الدولي لعام 2020، والمقدمة من معرض لندن الدولي للكتاب، بالشراكة مع اتحاد الناشرين البريطانيين، والمقام حاليا بلندن في دورته الـ49.

نافس على المركز الأول لمكتبة العام كلٌ من مكتبات مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ومكتبة المعادي العامة بجمهورية مصر العربية، ومكتبة شنغهاى بالصين.

من جانبه، أكد العميد مصطفى شنجر، مدير المكتبة، أن فوز مكتبة المعادي العامة بالمركز الأول عالميا جاء نتيجة العمل الدءوب والمتميز لفريق العمل بالمكتبة والمؤثر في المجتمع المصري بكل فئاته، وبالتعاون الوثيق مع الإدارة الفنية للمكتبات بقيادة الدكتورة هبة إسماعيل، وقطاع البرامج بقيادة رشا عصمت، والإدارة العليا للجمعية بقيادة محمد عاشور مدير عام الجمعية.

وأهدى العميد مصطفى شنجر، مدير المكتبة، هذا الفوز الذي حققته المكتبة لمصر الكنانة وشعبها ولأسرة العاملين بمكتبة المعادي العامة ولمجلس إدارة الجمعية.

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