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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة: تعليق جميع الأنشطة والدورات التدريبية 15 يومًا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:29 م
الدكتور محمد سعفان
الدكتور محمد سعفان
دعاء جابر
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قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وللحفاظ على صحة العاملين والمواطنين الذين يتعاملون مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، فقد تقرر تعليق جميع الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية المقدمة من المديريات اعتبارًا من اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين، أو لحين صدور إشعار آخر، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وأكد وزير القوى العاملة في منشور لمديريات القوى العاملة، ضرورة إيقاف العمل بنظام البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف للعاملين، والاعتماد على دفاتر الحضور والانصراف، ومراعاة النظافة العامة والتهوية الجيدة، وكل الإجراءات الاحترازية بجميع الوحدات التابعة للمديريات، مع توفير مهمات الوقاية المناسبة والكمامات للمفتشين والموظفين المتعاملين مع الجمهور والخدمات المعاونة، فضلًا عن اتباع كل التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع مديرية الصحة بكل محافظة.

وكشف الوزير عن قيام مسئولي السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بالتفتيش على المنشآت التي بها 50 عاملًا فأكثر، وضرورة توفير طبيب بالمنشأة وأطقم التمريض بها تبعًا لعدد العاملين، وفحصهم يوميًا بقياس درجة الحرارة، أو من تظهر عليه أعراض الإصابة، وإبلاغ مديريات الشئون الصحية بذلك يوميًا.

كما تضمنت التعليمات حصر أعداد العمالة الأجنبية في المنشآت الصناعية والاقتصادية، وبيان محطات التوقف الدولية أو محطات القدوم إلى القاهرة من خلال تأشيرات الدخول والخروج، وإبلاغ الجهات المختصة، فضلًا عن المتابعة الدقيقة للحالات التي تظهر أعراض الإصابة من خلال طبيب المنشأة وإبلاغ الجهات الرسمية.

كما تضمنت أيضًا كذلك المتابعة الدقيقة بالنسبة للحالات المخالطة، والتي كان لها اتصال طويل وجهًا لوجه (أكثر من 15 دقيقة، مثل موظفي البنوك والتأمينات والجوازات، وباقي الوزارات الخدمية الأخرى)، مع حالة مؤكدة وبها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو العاملين بمجال الرعاية الصحية أو الرعاية الاجتماعية.

وأكدت التعليمات ضرورة توفير مهمات الوقاية الشخصية على وجه السرعة لجميع أفراد المنشأة وطبيب وطواقم التمريض والمساعدة والمكاتب الأمامية والعنابر، وتأكيد التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، وتطهير التكييفات المركزية والفردية وغسل الأيادي والوجه بالماء والصابون، ومنع التواصل الجسدي إلى أقصى حد.

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