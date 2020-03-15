«إسرائيل تطفئ الأنوار»: بعد إغلاق المطاعم والمدارس .. هل يتم فرض «حظر تجول»؟

في إطار الجهود الدولية، التي تركزت خلال الأيام الأخيرة، في إبطاء انتشار الفيروس حتى لا يتسبب بحاجة أعداد كبيرة من المرضى إلى رعاية طبية، وهو ما يشكل ضغطا على نظام الرعاية الصحية، قامت إسرائيل باتخاذ عدة إجراءات استباقية متشددة.كان أولها قرار إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم والنوادي والمراكز التجارية، والمقاهي، وقبل ذلك، كانت هناك قرارات بإغلاق جميع المعابر البرية، والحدود، وكذلك إلغاء أغلبية الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، وسط تكهنات بفرض حظر تجول قريبًا داخل الدولة العبرية.أشار موقع "واللا" الإسرائيلي إلى أن هناك خلاف بين وزارتي الصحة والمالية حول ضرورة الإعلان عن "حظر تجول فوري" لمواجهة كورونا أو فرض قيود تدريجية، حيث تصر وزارة الصحة على فرض "حالة طوارئ على المرافق الاقتصادية".كما تم فرض قيود على التجمعات والاحتشاد، ما قد يحد من أنشطة الشركات والمحال التجارية وفقًا لعدد العاملين، علما بأن التعليمات التي صدرت عن الوزارة في هذا الشأن تمنع تجمع أكثر من 100 شخص.هذا ونشرت الشرطة قواتها في محيط محلات بيع السلع الاستهلاكية، وذكر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، أن ذلك يأتي بهدف "الحفاظ على النظام العام فقط، لأن الأجهزة الأمنية توقعت إقبال الجمهور غير المسبوق على المحال التجارية"، كما تفحص وزارة المالية التبعات الاقتصادية لهذا الإجراء المقدرة كلفته بمليارات الشواكل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس أن حكومته ستتخذ قرارات وصفها بـ"الصعبة" ستشمل إعلان العزل الكامل على الكثيرين داخل المنزل ومنع الجمهور من الاختلاط.وأشار في حديثه إلى أنه كل عدة أيام تغير الحكومة الإسرائيلية قراراتها، "نحن نتعلم من التجربة حتى ننتصر على الفيروس، وأمامنا طريقة حياة جديدة، لكي تصمد هيئاتنا الطبية وعدونا لا نراه، نحن في حرب مع عدو غير واضح المعالم، نحاول أن لا نتعرض للعدوى وألا نعدي أحدا، مثل أي معركة علينا أن نعرف العدو قبل أن ننتصر عليه".