«المركزي للمحاسبات» يطالب أعضاءه بمتابعة موقعه بعد تعليق أنشطة

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، أعضائه بالمبادرة بولاشتراك في الموقع الرسمي للجهاز، للاستفادة بالخدمات ومتابعة أي أخبار أو مستجدات خلال الفترة القادمة، بعد تعليق عدد من أنشطته وفعالياته، على الرابط https:asa.gov.egemployee.aspx.وأعلن الجهاز المركزي للمحاسبات، أمس، إرجاء وتعليق جميع الدورات التدريبية التي تعقد بالمقر الرئيسي للجهاز والمحافظات لمدة أسبوعين، وجاري موافات الأعضاء بأي مستجدات.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الأحد 15 مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.ووجه الرئيس السيسي أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.