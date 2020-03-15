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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى أمريكا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:25 م
بريطانيا
بريطانيا
سلمى أشرف
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طالبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، مواطنيها بعدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا للضرورة، ابتداء من الثلاثاء المقبل، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كولورادو.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالميًا، بعد إصابة أكثر من 120 ألف شخص حول العالم ووفاة الآلاف من الأشخاص بسبب هذا الفيروس.

كما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن بلاده ستغلق الحدود، وستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، مع وضع خطة تتضمن إعطاء صلاحيات للمستشفيات والعديد من الأجهزة لإزاحة بعض المواد القانونية بهدف أخذ قرارات فعالة.

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