الإسماعيلية تعود للحياة مجددًا بعد أزمة الطقس السيئ

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة انتهت من أعمال إزالة آثار الأمطار بالمحافظات، وحل جميع الأزمات الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة وعودة كل شىء لأصله، مشيرًا إلى أن المحافظة دفعت بعدد من سيارات الكسح ورجال الصرف الصحى في جميع أنحاء المحافظة لشفط مياه الأمطار وتجنب تجمعها في الطرق، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة لشفط مياه الأمطار وإصلاح أعمدة الكهرباء التي سقطت، ويتم التعامل معها لحظة بلحظة، فضلا عن رصد ومتابعة أى مشكلة فى نطاق المحافظة بالكامل وحلها على الفور.وأوضح بشارة أنه تم تصميم كافة الأسر التي تم إخلاء مساكنها، والتي شملت 137 أسرة في مختلف أنحاء المحافظة مقسمة كالتالي: 14 أسرة بقرى مركز ومدينة القصاصين الجديدة، و67 أسرة في قرى مركز ومدينة أبوصوير، و20 أسرة في قرى مركز ومدينة التل الكبير، و24 أسرة بقرية الضبعية وأسرة بقرية سرابيوم، و4 أسر فى قرية أبوعطوة، و3 أسر بالقنطرة غرب وأسرتان بمدينة الإسماعيلية، واثنان من كبار السن بمدينة الإسماعيلية تم تسكينهما فى معسكر القرش، مشيرًا إلي أنه تم تقديم مساعدات مادية وأغذية وملابس لهم.