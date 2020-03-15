«كاجوال شتوي».. أحدث ظهور لنرمين الفقي بعد «ما يطلبه المستمعون»

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورتين جديدتين لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ قليل، ولاقت الصورتان تفاعلا كبيرا لدى جمهورها.وظهرت نرمين الفقي بإطلالة شتوية كاجوال، مرتدية بلوفر وجاكيت وبنطلونا وكاب جميعها باللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير يوم جميل إن شاء الله".يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة نيرمين الفقي مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.