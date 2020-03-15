خشية الإصابة بكورونا.. حكومة الاحتلال تجتمع عبر الفيديو (صورة)

عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعها الأسبوعي عبر مكالمات الفيديو، كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الداخل.وأدار بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، الاجتماع، من مكتبه في مدينة القدس المحتلة، عبر التواصل بمكالمات الفيديو مع الوزراء، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال.وتم إنشاء مراكز أخرى للوزراء، مجهزة بتقنية الاتصال عبر الفيديو، دخل تل أبيب والقدس.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 200، بينها جنود من الجيش، فيما بدأ اليوم تنفيذ قرار نتنياهو بإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الاحتفالات والنوادي ورياض الأطفال، بالإضافة لتقييد حركة المواصلات، وعدم وجود تجمعات لأكثر من 10 أشخاص.