إجراءات مكثفة لرش وتعقيم المدن الجامعية بالإسكندرية

تجرى المدن الجامعية بالإسكندرية إجراءات مكثفة لإخلاء الطلاب والطالبات المقيمين، تمهيدًا لإجراء عمليات الرش والتعقيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وناشدت إدارة المدن بجامعة الإسكندرية، الطلاب بإخلاء الغرف من جميع المتعلقات بالكامل خلال موعد أقصاه 48 ساعة، وتركها مفتوحة، مؤكدة على الطلبة والطالبات غير المتواجدين بالمدن الجامعية بالحضور ونقل متعلقاتهم بالكامل من الغرف، لتعقيمها حفاظًا على سلامتهم.يذكر أن جامعة الإسكندرية تتبعها 4 مدن جامعية تستوعب نحو 7000 طالب وطالبة، بالإضافة لـ500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتخصيص 100 مليار جنيه، في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.