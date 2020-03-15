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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 ألف بولندي يريدون العودة لبلدهم على متن رحلات طيران عارض

الأحد 15/مارس/2020 - 02:20 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال مسئول حكومي بولندى، اليوم الأحد، إن نحو 12 ألف مواطن يريدون العودة للبلاد على متن رحلات طيران عارض، بعدما تم فرض قيود على الحدود.

وابتداء من اليوم، طبقت بولندا قيودا على الحدود مع دول الشنجن، وعلقت حركة الطيران الدولي وحركة القطارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجرى منع الأجانب مؤقتا من دخول البلاد، ولكن سوف يتم السماح للمواطنين بالعودة لبلادهم على متن رحلات طيران عارض تابعة لشركة الخطوط الجوية البولندية.

وقال ميكال دورتشيك، رئيس مكتب رئيس الوزراء، إن أول الرحلات سوف تعيد بولنديين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وقد سجلت بولندا 111 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بينهم ثلاث حالات وفاة.

وأضاف أن بولندا تتوقع زيادة أعداد من سوف يتم وضعهم في الحجر الصحي.

وأوضح: "أمس كان العدد أكثر من 2000 شخص.. في الوقت الحالي نعتقد أن العدد قد يصل إلى عشرات الآلاف أو حتى 100 ألف".

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