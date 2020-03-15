«الري» تكشف أسباب «عكارة النيل».. فوائد بالجملة

علق الدكتور محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، على الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعكر نهر النيل وتحوله إلى اللون البني بسبب السيول والعاصفة التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية.وأوضح السباعي، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن تعكر مياه النيل سببه مجموعة من الشبكات والمخرات القوية التي استطاعت أن تحمل تلك الكميات من مياه الأمطار وصبها في نهر النيل، موضحا أن زيادة نسبة العكارة في مجرى نهر النيل دليل على كفاءة مخرات السيول، وأنه ليس هناك أي خطورة على مياه الشرب ولا على الصحة العامة للمواطنين من هذه الرمال والأتربة.وأكد أن هناك ميزة نوعية لهذا الترسب من الرمال والأتربة في نهر النيل لأنها تعمل على تغطية الطحالب والأعشاب في قاع النهر الذي تترسب فيه، وتقوم بما يسمى بعملية الطمي، وأيضًا تعمل على تقوية الجسور والسدود الموجودة على مجرى النهر.