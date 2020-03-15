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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الزيات» يطالب بمزيد من الحوافز الاقتصادية لزيادة الصادرات

الأحد 15/مارس/2020 - 02:16 م
المهندس أحمد الزيات
المهندس أحمد الزيات
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من الصعب توقع حجم الخسائر الصحية والمالية على مستوى العالم، بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، فبالرغم من أننا سوف ننتصر على الفيروس خلال الأيام المقبلة إلا أن الاقتصاد العالمي سيظل يعاني العديد من الأزمات والتحديات لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية والمحلية.

وطالب الزيات خلال تصريحات له، ضرورة منح الحكومة المزيد من الحوافز الاقتصادية للقطاع الصناعي والزراعي من أجل زيادة الصادرات المصرية، والاستفادة من نقص سلاسل التوريد في الصين، بالإضافة إلى التركيز على تصدير الشركات المصرية للاستثمار في الخارج، لتحويل الشركات والمصانع المصرية إلى شركات عالمية.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 32 مليار دولار في العام، وفي المقابل لا تتعدى الصادرات ٢٨ مليار دولار في العام، مؤكدًا أنه في حالة تصدير الشركات المصرية فمن المتوقع أن ترفع الصادرات المصرية لأكثر من ١٥٠ مليار دولار خلال السنوات القادمة.

ولفت إلى أن الأسواق المالية العالمية شهدت انخفاضًا حادًا في قيمة الأسهم في البورصات العالمية، وانخفض سعر البترول إلى مستوى ٣٠ دولارًا والغاز الطبيعي إلى ٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى فقدان العديد من الشركات العالمية مئات المليارات من قيمتها السوقية.

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