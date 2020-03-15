جهود مكثفة لإزالة آثار الأمطار بالغربية

تواصل محافظة الغربية أعمال رفع آثار مياه الأمطار المتراكمة فى جميع أنحاء المحافظة، بعد موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين.وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال شفط المياه من الشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث أصدر المحافظ تعليماته بالمرور على جميع قرى المراكز وخاصة القرى التي لم يتم توصيل الصرف الصحى بها.وقام رئيس مركز ومدينة قطور بجولة بقرية العتوة القبلية والعتوة البحرية وقرية الشين وتوابعها وقرية، وقام رئيس حى أول طنطا بالمرور على الشوارع بنطاق الحى، وقام برفع المياه الراكدة بالشوارع، وجارٍ العمل فى شفط المياه المتراكمة بالشوارع من آثار تغير الطقس.وكلف الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على وجه السرعة سيارات الحماية المدنية وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية بضرورة التوجه سريعا إلى القرى الأكثر تضررا والقيام بأعمال التطهير للآبار ورفع المياه من شوارع القرى ورفع الضرر عن المواطنين.