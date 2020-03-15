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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التحول الرقمى للمقررات الدراسية» دورة تدريبية بجامعة مطروح

الأحد 15/مارس/2020 - 02:13 م
دورة تدريبية
دورة تدريبية
ياسمين شعيب
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نظمت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "التحول الرقمي للمقررات الدراسية"، بحضور الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وذلك بمقر مجلس العمد والمشايخ في مدينة مرسى مطروح، حاضرت فيها الدكتورة نهى حسن، رئيس لجنة المتابعة والدعم الفني بوحدة الابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية.

وأكد رئيس جامعة مطروح، حرص إدارة الجامعة على استخدام آليات ووسائل التدريس والتعلم الإلكتروني عن بُعد، مشيرًا إلى أن تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين يُعد إجراءً احترازيًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأن الدراسة ستستمر بشكل إلكتروني خلال تلك الفترة.

وأوضح أنه يمكن بث المحاضرات من خلال القاعات مباشرة أو تسجيلها، حيث يتمكن الطالب من تحميل المحاضرات والمواد التعليمية من خلال موقع الجامعة، كذا يمكن للطالب التواصل والتفاعل مع السادة أعضاء هيئة التدريس، مع تفعيل نظم التقييم المستمر للطلاب.

ومن جانبه أوضحت الدكتورة نهى حسن، طرق استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في العملية التعليمية، حيث يتمكن الطالب من الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها، والمتابعة المنتظمة لما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني.

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