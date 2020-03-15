مجلس الدولة يؤجل جميع جلساته ويستثنى المستعجل فقط

أصدر رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل جميع الجلسات "محاكم – مفوضين" إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح غدٍ الإثنين حتى نهاية عمل السبت 28 مارس الجاري.ويستثني من ذلك القرار القضايا المستعجلة مثل الانتخابات قضايا الطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة المختصة وعلى جميع القضاة والموظفين في كافة الفروع مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجدول، والاطلاع واستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية.