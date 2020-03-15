ياسر قورة: دور المواطن لا يقل أهمية عن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا

قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن فيروس كورونا من المشاكل والأزمات التى تستوجب تضافر الجهود جميعها للتصدى لهذه الأزمة، ومنع تفشي الفيروس فى أى مجتمع، وتابع، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلا أن المواطن عليه دور كبير فى هذا الأمر.ولفت المهندس ياسر قورة، في بيان له، إلى أن ألمانيا من الدول التي انتشر فيها الفيروس بشكل كبير وتفشى وهذا يعود إلى حالة اللامبالاة التى تعامل بها بعض المواطنين هناك مع الفيروس، ولابد من الوقوف أمام هذا الأمر، فالدولة اتخذت حزمة صارمة من الإجراءات الوقائية، وعلى النقيض لابد أن يقابلها وعي من المجتمع وتغيير بعض الثقافات القديمة.وأشار "قورة"، إلى أن بعض الإجراءات منوط بالمواطنين اتخاذها منها على سبيل المثال الحرص على اتباع إرشادات وزارة الصحة بشأن النظافة الشخصية والعامة، والحرص بقدر الإمكان على عدم الوجود في التجمعات، وعدم استخدام الشيشة، أو التردد على المقاهي بشكل عام، خاصة وأن الشيشة من أكثر المصادر التي من الممكن أن تكون مصدرا لنقل الأمراض الفيروسية.وشدد المهندس ياسر قورة، على ضرورة إعادة النظر فى مسألة تقديم الشيشة فى مختلف الأماكن، وتعقيم كافة وسائل المواصلات العامة، والحرص على إلزام المقاهي والكافيهات على تقديم المشروبات فى أكواب كرتونية، وأخيرا لابد من تضافر جهود المواطنين والدولة للتصدي لهذه الظاهرة.