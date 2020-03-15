إغلاق 433 حضانة لمواجهة كورونا في قنا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا إغلاق 433 حضانة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لمدة 15 يوما، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى - في بيان له - إنه تم تشكيل لجان تابعة لمديرية التضامن لتنفيذ القرار ومتابعة مدى التزام الحضانات بالقرار، لافتا إلى أنه يجرى متابعة تلك الحضانات.وأكد "الباز" أنه حال ضبط أي حضانة مخالفة لقرار الإغلاق سوف يتم إحالتها للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدها وذلك حفاظا على صحة الأطفال.