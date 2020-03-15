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محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسجل رابع حالة وفاة بكورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 01:26 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات في اليونان اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 4 حالات.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية - على موقعها الإلكتروني - أن الحالة لمريض يبلغ من العمر 53 عامًا، توفي في وقت مبكر اليوم في مدينة "سالونيك"، وكان قد تم نقله إلى المستشفى هناك من مدينة "كوزاني" الثلاثاء الماضي، وهو في حالة حرجة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أصغر المتوفين سنا حتى الآن، لكنه كحالات الوفاة الثلاث السابقة.

وأعلنت اليونان أمس السبت، تسجيل حالة الوفاة الثالثة، فيما بلغ عدد الإصابات 228 حالة إصابة.

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