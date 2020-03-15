حملة لنظافة وتعقيم مساجد بورسعيد للوقاية من كورونا

نظمت مديرية أوقاف محافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأحد، لنظافة وتعقيم مساجد المحافظة المختلفة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.وأشار الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، في تصريح مقتضب خلال تفقده أعمال نظافة وتعقيم عدد من المساجد، إلى أن تلك الخطوة بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من أجل الحفاظ على سلامة رواد المساجد، كما يجري التشديد على كافة الأئمة بنظافة وتعقيم المساجد يوميا.وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه سيتابع أعمال النظافة والتعقيم بنفسه، فضلا عن متابعة قرارات تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة، وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر.