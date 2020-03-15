الخشت يتابع التحول للتعليم الإلكتروني ومواجهة كورونا

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، اجتماعًا طارئا مع مجلسي شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا، لمتابعة تنفيذ خطط الجامعة في التحول للتعليم الالكتروني والدراسة عن بعد، وتنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه ستعقد اليوم ورشة عمل بمركز الخدمات المعرفية والإلكترونية، مع كل منسقي الكليات للتدريب على أساليب الدراسة عن بعد، موضحًا أن الطلاب الذين لديهم مشكلة خاصة بتصفح الإنترنت فسوف يتم توفير اسطوانة مدمجة CD عليها كل محاضرات الأسبوع ويمكن استلامها من الكليات في نهاية الأسبوع، أو إرسالها للطلاب من خلال البريد الإلكتروني.وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار تعطيل الدراسة اعتبارًا من اليوم 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، وأن التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة، تم منذ فترة طويلة، وتم إعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل.كما أعدت جامعة القاهرة مبكرًا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.