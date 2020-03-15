إغلاق 20 مركزا للدروس الخصوصية بكفر الزيات

نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة كفرالزيات في محافظة الغربية، بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر الزيات، في تنفيذ إغلاق إداري لـ20 مركزًا للدروس الخصوصية، اليوم الأحد، بنطاق المدينة.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفرالزيات، بتمكن حملة مكبرة بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة، من مداهمة مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بمركز ومدينة كفر الزيات، ونتج عنه إغلاق 20 مركزًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات، وعقب قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة 15 يومًا، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتشهد محافظة الغربية تشاطًا واسعًا حول مجابهة مراكز الدروس الخصوصية ومنع التجمعات بها تنفيذًا للقرارات.